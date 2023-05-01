Çin-Nepal Sınırındaki Zham Kara Limanında İki Yönlü Ticaret Yeniden Başladı

LHASA, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin-Nepal sınırında bir kara limanı olan Zham, Pazartesi günü çift yönlü kargo ticaretine yeniden başladı.

LHASA, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin- Nepal sınırında bir kara limanı olan Zham, Pazartesi günü çift yönlü kargo ticaretine yeniden başladı.

Nepal'den limana gelen ve değeri 100,000 yuandan (14,442 ABD doları) fazla mal taşıyan üç tır, Çin'in güneybatısında bulunan Tibet Özerk Bölgesi'nin Xigaze şehrindeki kara limanında iki yönlü ticaretin yeniden başlamasını simgeliyor.

Zham, 2015 yılında Nepal'i vuran ve limandaki yolları, köprüleri ve tesisleri yerle bir eden büyük depremin ardından faaliyeti durdurmak zorunda kalmıştı. Kara limanı 2019 yılında Nepal'e ihracatı sağlamak amacıyla kısmen yeniden açılmıştı.

Bu yılın ilk çeyreğinde liman üzerinden 249 milyon yuan değerinde 17.000 tondan fazla mal ihraç edildi.

Çin Komünist Partisi Xigaze Başkan Yardımcısı Peng Yihao, liman üzerinden iki yönlü kargo ticaretinin yeniden başlamasının, sadece Xigaze'deki dış ticaretin artmasına yardımcı olmakla kalmayacağını, aynı zamanda daha yüksek düzeyde bir açılım yolunda Tibet'e fayda sağlayacağını söyledi.