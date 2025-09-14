Çin, Nepal'in Yeni Başbakanı Sushila Karki'yi Tebrik Etti

Haberler

Çin, geçici hükümetin başbakanı olarak göreve başlayan Sushila Karki'yi tebrik ederek, Çin-Nepal ilişkilerinin güçlendirilmesi ve işbirliğinin artırılması yönünde adımlar atmaya hazır olduğunu açıkladı.

BEİJİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin, Nepal geçici hükümetinin başbakanı seçilen Sushila Karki'yi tebrik etti.

Nepal'in eski Yüksek Mahkeme Başkanı Karki, KP Sharma Oli'nin istifasının ardından cuma akşamı geçici hükümetin başbakanı olarak göreve başladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü pazar günü yaptığı açıklamada, Çin ve Nepal'in köklü bir dostluğa sahip olduğunu ve Çin'in her zaman olduğu gibi Nepal halkının bağımsız olarak seçtiği kalkınma yoluna saygı duyduğunu söyledi.

Sözcü, Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesi'ni teşvik etmek, çeşitli alanlarda alışveriş ve işbirliğini geliştirmek ve ikili ilişkileri daha da ilerletmek için Çin'in Nepal ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

