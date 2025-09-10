Haberler

Çin, Nepal'deki Protestolar Üzerine Açıklama Yaptı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Nepal'deki protestolar ve başbakanın istifası sonrası sosyal düzen ile ulusal istikrarın yeniden tesis edilmesini umduklarını açıkladı.

BEİJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Nepal'de tüm tarafların iç meselelerini uygun şekilde çözmesini ve sosyal düzen ile ulusal istikrarın en kısa sürede yeniden tesis edilmesini umduklarını belirtti.

Lin, çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında Nepal'de başbakanın istifasıyla sonuçlanan protestolarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çin ve Nepal'in geleneksel olarak dost komşular olduğunu vurgulayan sözcü, Nepal'de bulunan Çin vatandaşlarına güvenlik konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
