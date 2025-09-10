Çin, Nepal'deki Protestolar Üzerine Açıklama Yaptı

BEİJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Nepal'de tüm tarafların iç meselelerini uygun şekilde çözmesini ve sosyal düzen ile ulusal istikrarın en kısa sürede yeniden tesis edilmesini umduklarını belirtti.

Lin, çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında Nepal'de başbakanın istifasıyla sonuçlanan protestolarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çin ve Nepal'in geleneksel olarak dost komşular olduğunu vurgulayan sözcü, Nepal'de bulunan Çin vatandaşlarına güvenlik konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.