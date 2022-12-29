Çin-Nepal Arasındaki Gyirong Kara Limanında İki Yönlü Ticaret Yeniden Başladı

LHASA, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin ile Nepal arasındaki en büyük geçiş noktası olan Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Gyirong kara limanında, iki yönlü ticaret yeniden başladı.

LHASA, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin ile Nepal arasındaki en büyük geçiş noktası olan Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Gyirong kara limanında, iki yönlü ticaret yeniden başladı.

Bölgesel Ticaret İdaresi Başkan Yardımcısı Dekyi Tsomo'ya göre, Xigaze kentinde bulunan Gyirong limanına Çarşamba günü Nepal'den 825.800 yuan (yaklaşık 118.321 ABD doları) değerinde mal taşıyan 6 kamyon ulaştı. Genel olarak el sanatlarından oluşan yük, iki yönlü ticaretin resmen yeniden başladığına işaret ediyor.

Kovid-19'un etkisiyle 2019'un sonunda kapatılan liman, Nepal'e ihracat olanağı sağlamak için Temmuz 2020'de kısmen yeniden açılmıştı.

Yetkili, liman aracılığıyla iki yönlü ticaretin yeniden başlamasının, iki ülkenin ticaret ve ekonomik kalkınmasının hızlanmasına yardımcı olacağını söyledi.