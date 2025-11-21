Haberler

Çin Nehir Yönetiminde Tarihi Başarılar Elde Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, nehirlerin korunması ve yönetiminde önemli ilerlemeler kaydederek sel kontrolü, su temini ve ekolojik güvenliği güçlendirdi. Son rapor, yüksek kaliteli ekonomik kalkınma için sağlam bir temel sağlandığını vurguluyor.

BEİJİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin, son yıllarda nehirlerin korunması ve yönetişimi konusunda tarihi başarılar elde etti.

Bu başarılar, Xinhua Haber Ajansı'na bağlı Ulusal Üst Düzey Düşünce Kuruluşu ve Su Kaynakları Bakanlığı'na bağlı Çin Su Kaynakları ve Hidroelektrik Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan "Ulusal Bayındırlık ve Kamu Refahı İçin Nehirlerden Yararlanma: Yeni Çağda Nehir Stratejisi Üzerine Bir Çalışma" başlıklı rapora konu oldu.

Raporda sel kontrolü, su temini, gıda güvenliği ve ekolojik güvenliği önemli ölçüde güçlendiren Çin'in, yüksek kaliteli ekonomik ve sosyal kalkınma için çok daha sağlam bir temel attığı belirtildi.

Sel kaynaklı ekonomik kayıpların gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranı, 2005-2014 döneminde yüzde 0,49 iken, 2015-2024 döneminde yüzde 0,23'e geriledi.

2012 yılında düzenlenen Çin Komünist Partisi 18. Ulusal Kongresi'nden bu yana Çin'in GSYİH'si neredeyse iki katına çıkarken, toplam su tüketimi ise 610 milyar metreküpten az bir seviyede sabit kaldı. GSYİH'nin 10.000 yuanı (yaklaşık 1.411 ABD doları) başına su kullanımı yüzde 52, katma değerli sanayi üretimin 10.000 yuanı başına su kullanımıysa yüzde 63 azaldı.

Dünya tatlı su kaynaklarının sadece yüzde 6'sına sahip olan Çin'in nüfusu küresel nüfusun yaklaşık yüzde 20'sine denk geliyor ve Çin halkı, küresel ekonomik üretimin yüzde 18'inden fazlasını karşılıyor.

Çin'in nehir ve göl koşullarında da temel iyileşmeler kaydettiğine dikkat çekilen raporda Beijing-Tianjin-Hebei bölgesindeki derin yeraltı suyu seviyelerinin, 2025 yılının eylül ayı sonu itibarıyla 2018 yılına kıyasla 8,46 metre yükseldiğini belirtiliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına olay sözler: Adam değilmiş

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına: Adam değilmiş
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.