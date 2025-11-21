Çin Nehir Yönetiminde Tarihi Başarılar Elde Etti

BEİJİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin, son yıllarda nehirlerin korunması ve yönetişimi konusunda tarihi başarılar elde etti.

Bu başarılar, Xinhua Haber Ajansı'na bağlı Ulusal Üst Düzey Düşünce Kuruluşu ve Su Kaynakları Bakanlığı'na bağlı Çin Su Kaynakları ve Hidroelektrik Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan "Ulusal Bayındırlık ve Kamu Refahı İçin Nehirlerden Yararlanma: Yeni Çağda Nehir Stratejisi Üzerine Bir Çalışma" başlıklı rapora konu oldu.

Raporda sel kontrolü, su temini, gıda güvenliği ve ekolojik güvenliği önemli ölçüde güçlendiren Çin'in, yüksek kaliteli ekonomik ve sosyal kalkınma için çok daha sağlam bir temel attığı belirtildi.

Sel kaynaklı ekonomik kayıpların gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranı, 2005-2014 döneminde yüzde 0,49 iken, 2015-2024 döneminde yüzde 0,23'e geriledi.

2012 yılında düzenlenen Çin Komünist Partisi 18. Ulusal Kongresi'nden bu yana Çin'in GSYİH'si neredeyse iki katına çıkarken, toplam su tüketimi ise 610 milyar metreküpten az bir seviyede sabit kaldı. GSYİH'nin 10.000 yuanı (yaklaşık 1.411 ABD doları) başına su kullanımı yüzde 52, katma değerli sanayi üretimin 10.000 yuanı başına su kullanımıysa yüzde 63 azaldı.

Dünya tatlı su kaynaklarının sadece yüzde 6'sına sahip olan Çin'in nüfusu küresel nüfusun yaklaşık yüzde 20'sine denk geliyor ve Çin halkı, küresel ekonomik üretimin yüzde 18'inden fazlasını karşılıyor.

Çin'in nehir ve göl koşullarında da temel iyileşmeler kaydettiğine dikkat çekilen raporda Beijing-Tianjin-Hebei bölgesindeki derin yeraltı suyu seviyelerinin, 2025 yılının eylül ayı sonu itibarıyla 2018 yılına kıyasla 8,46 metre yükseldiğini belirtiliyor.