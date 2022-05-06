Çin, NATO'nun Dünyadaki Blok Cepheleşmesi Kışkırtmalarına Karşı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun Perşembe günü Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna konusundaki bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada Çin'in, NATO'nun dünyada blok cepheleşmesini kışkırtmasına kesinlikle karşı çıktığını bildirdi.

Daimi Temsilci Zhang, "Zamanın gerisinde kalmış bir güvenlik doktrinine bağlı ve Avrupa'da ve hatta Asya-Pasifik bölgesinde ve dünyanın genelinde blok cepheleşmesini kışkırtmaya ve gerginlik yaratmaya hevesli bu tür uygulamalar, başkalarına olduğu kadar faillerinin kendilerine de zararlıdır ve Çin'in sert muhalefeti dışında herhangi bir şeye de layık değildir" diye konuştu. Ukrayna krizinden alınan dersler bağlamında Zhang, "Bir ülkenin güvenliğini, diğer ülkelerin güvensizliği üzerine bina etmek ne makuldür ne de uygulanabilirdir. NATO'nun Soğuk Savaş sonrasında sürekli doğuya doğru genişlemesi, Avrupa'yı daha güvenli hale getirmede başarısız olmakta kalmadı, aynı zamanda çatışma tohumları ekti." ifadelerini kullandı. Zhang, "Yapısı itibariyle bir savunma örgütü olduğu iddiasındaki NATO, sebepsiz yere egemen devletlere savaş açmış, devasa boyutta kayıplara ve insani krizlere neden olmuştur" dedi.

7 Mayıs 1999 tarihinde NATO'nun, Yugoslavya'daki Çin Büyükelçiliği'ne çok sayıda hassas güdümlü füze fırlatarak üç Çinli gazetecinin ölümüne ve 20'nin üzerinde Çinli diplomatın yaralanmasına neden olduğunu hatırlatan Zhang, "Çin halkı bu barbarca vahşeti asla unutmayacak ve bu tarihin tekrar etmesine asla izin vermeyecektir. Soğuk Savaş geride kaldığına göre NATO'nun doğal olarak durumu tartması ve gerekli ayarlamaları yapması gereklidir" diye vurguladı.

Zhang, dünyanın yeni bir Soğuk Savaş'a ihtiyacı olmadığını ve daha fazla kargaşa ve bölünmeyi kaldıramayacağını kaydetti. Zhang, "Çin, tüm insanlık için pratik güvenlik sorunlarını çözmek ve dünya barışı için uzun dönemli bir çözüm aramak için tüm ülkelerin BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine bağlılıklarını yeniden teyit etmesi, güvenliğin bölünmezliği ilkesini içtenlikle desteklemesi, istişareler yoluyla sinerji oluşturması ve hep birlikte dengeli, etkin ve sürdürülebilir bir küresel ve bölgesel güvenlik mimarisi inşa etmesi gerektiğini kararlıkla savunmaktadır" diye konuştu.

Xinhua / Güncel