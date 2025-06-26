Çin, Nadir Toprak Elementleri İhracatında Ruhsat Başvurularını Hızlandırıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Ticaret Bakanlığı, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla nadir toprak elementleri ihracatına yönelik ruhsat başvurularını hızlandırdığını açıkladı. İlgili ülkelerle diyaloğu güçlendirerek ticareti kolaylaştırmayı hedefliyor.

BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrar ve güvenliğinin korunmasına her zaman büyük önem verdiklerini ve nadir toprak elementlerinin ihracatına yönelik ruhsat başvurularının ilgili yasa ve yönetmeliklere uygunluk açısından incelenme sürecini hızlandırdıklarını söyledi.

Perşembe günkü basın toplantısında uygun bulunan belli sayıda başvuruyu onayladıklarını kaydeden He, söz konusu başvuruların incelenip onaylanma süreçlerini güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

He, ihracat kontrolleri konusunda ilgili ülkelerle iletişim ve diyaloğu geliştirmek ve uygun görülen ticaretin kolaylaştırılmasını aktif şekilde teşvik etmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz! Çantayla önlem aldı

Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a Osimhen transferinde 25 milyon euroluk müjde

İmza günü yaklaşıyor! Galatasaray'a 25 milyon euroluk müjde
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
Yeğenini diri diri böyle yaktı

Yeğenini diri diri böyle yaktı
Ayrılık iddiaları son buldu! Ronaldo resmen açıklandı

Ayrılık iddiaları son buldu! Ronaldo resmen açıklandı
Yeni takımı çok konuşulur! Morata Galatasaray'dan ayrıldı

Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! İşte el sıkıştığı takım
Erdoğan, vücut diliyle üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü
500T otobüs hattının güzergahı değişti

"Üzerinde güneş batmayan hat" için yeni karar! Güzergahı değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.