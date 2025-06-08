Çin, Nadir Toprak Elementleri İhracatında Kontrolleri Artırıyor

Çin, Nadir Toprak Elementleri İhracatında Kontrolleri Artırıyor
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Çin Ticaret Bakanlığı, robotik ve yeni enerji araçları sektörlerindeki küresel talep artışı doğrultusunda nadir toprak elementlerine yönelik ihracat lisansı başvurularını onayladığını açıkladı. İhracat kısıtlamalarının ulusal güvenlik ve uluslararası yükümlülükleri korumak amacıyla getirildiği belirtildi.

BEİJİNG, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, robotik ve yeni enerji araçları gibi endüstrilerin etkisiyle orta ve ağır nadir toprak elementlerine yönelik küresel talebin artmasını göz önünde bulunduran Çin'in, nadir toprak elementleri ile ilgili ürünler için belirli sayıda ihracat lisansı başvurusunu onayladığını söyledi.

Sözcü cumartesi günü yaptığı açıklamada, nadir toprak elementleri ile ilgili ürünlerin hem askeri hem de sivil alanlarda kullanılabilen çift kullanım özelliğine sahip olduğunu belirterek, bu tür ürünlere ihracat kısıtlamaları getirilmesinin uluslararası uygulamalara uygun olduğunu kaydetti.

Kontrollerin ulusal güvenlik ve çıkarları daha iyi korumayı ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki uluslararası yükümlülükleri yerine getirmeyi amaçladığını vurgulayan sözcü, bunun Çin'in dünya barışı ve bölgesel istikrara olan bağlılığını yansıttığını belirtti.

Sözcü, Çin'in uygun başvuruların incelenmesini güçlendirmeye devam edeceğini ve uygun ticareti kolaylaştırmak için ilgili ülkelerle ihracat kontrolleri konusunda iletişim ve diyaloğu geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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