Çin, Nadir Toprak Elementleri İhracatında Başvuruları Hızlandırıyor

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Çin Ticaret Bakanlığı, nadir toprak elementlerinin ihracatına yönelik ruhsat başvurularını hızlandırarak küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını korumaya önem veriyor. Bakanlık, onaylanan başvuruların incelenme süreçlerini güçlendirecek.

BEİJİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrar ve güvenliğinin korunmasına her zaman büyük önem verdiklerini ve nadir toprak elementlerinin ihracatına yönelik ruhsat başvurularının ilgili yasa ve yönetmeliklere uygunluk açısından incelenme sürecini hızlandırdıklarını söyledi.

Perşembe günkü basın toplantısında uygun bulunan belli sayıda başvuruyu onayladıklarını kaydeden He, söz konusu başvuruların incelenip onaylanma süreçlerini güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

He, ihracat kontrolleri konusunda ilgili ülkelerle iletişim ve diyaloğu geliştirmek ve uygun görülen ticaretin kolaylaştırılmasını aktif şekilde teşvik etmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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