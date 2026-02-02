Çin'de Myanmar Merkezli Suç Çetelerinin Dört Lideri İdam Edildi
Çin, Myanmar'ın kuzeyinde faaliyet gösteren suç çetelerinin liderlerinden 4'ünü, kasten adam öldürme ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlardan dolayı idam etti. İnfazlar, Yüksek Halk Mahkemesi'nin onayının ardından gerçekleştirildi.
SHENZHEN, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin, Myanmar'ın kuzeyinde faaliyet gösteren suç çetelerinin liderlerinden 4'ünü idam etti.
Söz konusu kişiler kasten adam öldürme, telekom dolandırıcılığı ve uyuşturucu kaçakçılığının da aralarında bulunduğu suçlardan dolayı Kasım 2025'te ölüm cezasına çarptırılmıştı.
İnfazlar, Yüksek Halk Mahkemesi'nin onayının ardından Çin'in güneyinde bulunan Guangdong eyaletinin Shenzhen kentindeki bir mahkeme tarafından gerçekleştirildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel