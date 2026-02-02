Haberler

Çin'de Myanmar Merkezli Suç Çetelerinin Dört Lideri İdam Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, Myanmar'ın kuzeyinde faaliyet gösteren suç çetelerinin liderlerinden 4'ünü, kasten adam öldürme ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlardan dolayı idam etti. İnfazlar, Yüksek Halk Mahkemesi'nin onayının ardından gerçekleştirildi.

SHENZHEN, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin, Myanmar'ın kuzeyinde faaliyet gösteren suç çetelerinin liderlerinden 4'ünü idam etti.

Söz konusu kişiler kasten adam öldürme, telekom dolandırıcılığı ve uyuşturucu kaçakçılığının da aralarında bulunduğu suçlardan dolayı Kasım 2025'te ölüm cezasına çarptırılmıştı.

İnfazlar, Yüksek Halk Mahkemesi'nin onayının ardından Çin'in güneyinde bulunan Guangdong eyaletinin Shenzhen kentindeki bir mahkeme tarafından gerçekleştirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular

Terör örgütünden Şara'ya skandal liste! Türkiye'ye meydan okudular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein dosyasında yeni perde; Bill Gates ile pandemi yazışmaları ortaya çıktı

Covid'den 3 yıl önce 'pandemi simülasyonu' hazırlamışlar
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Epstein dosyasından Putin çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler

Epstein dosyasından Putin de çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler
Gülben Ergen'den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın

Gülben Ergen'den dünyaya çok konuşulacak Epstein çağrısı
Epstein dosyasında yeni perde; Bill Gates ile pandemi yazışmaları ortaya çıktı

Covid'den 3 yıl önce 'pandemi simülasyonu' hazırlamışlar
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Biri 44, diğeri 23 yaşında! Sokak ortasında cansız bedenleri bulundu
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı