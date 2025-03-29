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Çin, Myanmar'daki Depremin Ardından Kurtarma Ekibi Gönderdi

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Çin, Myanmar'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından afet yardım çalışmaları için kurtarma ekibi göndereceğini açıkladı. 82 kişilik profesyonel ekip, acil durum malzemeleriyle birlikte bölgeye ulaşmak üzere yola çıktı.

BEİJİNG, 29 Mart (Xinhua) -- Çin, Myanmar'da cuma günü meydana gelen ve ciddi can kayıplarına ve altyapı hasarına yol açan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından afet yardım çalışmalarına yardımcı olmak üzere kurtarma ekibi gönderdi.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, 82 kişilik profesyonel kurtarma ekibinin, ekipman ve malzemelerle birlikte cumartesi sabahı Beijing'den Air China'nın charter uçuşuyla yola çıktığını duyurdu.

Mavi Gök Kurtarma Ekibi gönüllülerinden oluşan 16 kişilik ekip ise ülkenin güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Ruili şehrinden cumartesi sabahı yerel saatle 09.30'da hareket etti.

Ekip, 5 araçlık konvoyla ilk yardım malzemeleri, enerji üretim, aydınlatma ekipmanları ve yıkım araçlarından oluşan acil yardım malzemeleri taşıyor.

Mavi Gök Kurtarma Ekibi Ruili Şubesi Başkanı Gao Hengyi, "Biz giden ilk ekibiz. Bizim arkamızdan ikinci ve üçüncü ekipler gelecek" dedi.

Myanmar'a daha önce Yunnan eyaletinin gönderdiği ve cumartesi sabahı ulaşan 37 kişilik bir kurtarma ekibi daha bulunuyor.

Myanmar Devlet İdare Konseyi Bilgi Ekibi'nin cumartesi sabahı verdiği bilgiye göre Mandalay bölgesindeki depremde 1.002 kişi hayatını kaybetti, 2.376 kişi yaralandı ve 30 kişiden haber alınamıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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