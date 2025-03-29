Çin, Myanmar'a Deprem Yardımı Göndermeye Hazır

BEİJİNG, 29 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Myanmar'daki depremden etkilenen bölgeye acil insani yardım ve destek göndererek bu zorlu zamanda bölgedeki insanların afet yardım ve kurtarma çalışmaları yürütmelerine yardımcı olmaya hazır olduklarını söyledi.

Sözcü cuma günkü basın toplantısında Myanmar'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Çin'in afet yardım ve kurtarma çabalarına verdiği destek konusunda açıklamalarda bulundu.

Myanmar'la Çin'in dostane ilişkilere sahip iki komşu olduğunu belirten sözcü, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Myanmar'a en içten taziyelerini ilettiklerini ifade etti.

Sözcü, "Myanmar hükümeti ve halkının zorlukların üstesinden geleceğini ve ülkelerini en kısa sürede yeniden inşa edeceğine inanıyoruz" dedi.

Sözcü, "Çin ve Myanmar halkları kadim dostluğa sahip. Yaşanan felaket nedeniyle Myanmar halkının acısını paylaşıyoruz" dedi.