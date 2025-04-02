Çin, Myanmar'a Deprem Yardımı Gönderdi

YANGON, 2 Nisan (Xinhua) -- Myanmar'daki Çin Büyükelçiliği, Myanmar Kızılhaç Derneği'ne 1,5 milyon yuan (206.700 ABD doları) değerinde nakit yardım teslim etti.

Büyükelçilik Danışmanı Cao Jing, salı günü Myanmar Kızılhaç Derneği Başkanı Myo Nyunt ile Myanmar'ın Yangon kentinde bir araya geldi ve Çin Kızılhaç Derneği tarafından teklif edilen nakit yardımı teslim etti.

Cao, Çin'in Myanmar'da cuma günü meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı can ve mal kayıpları dolayısıyla Myanmar hükümeti ve halkına en içten taziyelerini sunduğunu dile getirdi.

Cao'ya göre, çok sayıda Çinli kurtarma ekibi depremden etkilenen bölgelerde çalışma yürütürken, Çin hükümeti Myanmar'a 100 milyon yuanlık bir acil insani deprem yardımı sağlamaya karar verdi.

Cao, "Çin Kızılhaç Derneği'nin yardımı, Çin halkının Myanmar halkına yönelik derin dostluğunu bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.

Myo Nyunt, Çin tarafına derhal yardıma koştuğu ve Myanmar halkına yardım elini uzattığı için teşekkürlerini iletti.

Myo Nyunt, Myanmar Kızılhaç Derneği'nin zorlukların üstesinden gelmek ve ülkeyi mümkün olan en kısa sürede yeniden inşa etmek için Çin ile ortaklaşa çaba göstermeye istekli olduğunu söyledi.