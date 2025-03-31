Çin, Myanmar'a Deprem Yardımı Gönderdi
Çin, Myanmar hükümetinin talebi üzerine depremden etkilenen bölgelere 100 milyon yuan değerinde acil insani yardım malzemeleri göndermeye başladı. İlk yardım paketi çadır, battaniye ve ilk yardım kitleri içeriyor.
BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) -- Çin'in depremin vurduğu Myanmar'a gönderdiği acil insani yardım malzemelerinden oluşan ilk parti pazartesi günü sabah saatlerinde Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı'ndan yola çıktı.
Çin, Myanmar hükümetinin talebi doğrultusunda deprem yardım çalışmalarına destek amacıyla Myanmar'a 100 milyon yuan (13,9 milyon ABD doları) değerinde acil insani yardım sağlama kararı aldı.
Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı, gönderilen ilk yardım partisinde çadır, battaniye ve ilk yardım kitleri bulunduğunu açıkladı.
Kaynak: Xinhua / Güncel