Çin, Myanmar'a Deprem Yardım Ekibi Gönderdi

RUİLİ, 29 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Ruili kentindeki bir kara limanından Myanmar'a giriş yapan Çin sivil yardım ekibi Mavi Gök Kurtarma Ekibi'ne ait araçlar, 29 Mart 2025.

Çinli sivil kurtarma timi Mavi Gök Kurtarma Ekibi'nin 16 üyesi afet yardım ve kurtarma çalışmalarına destek sağlamak üzere cumartesi sabahı depremin vurduğu Myanmar'a doğru yola çıktı.

Deneyimli üyelerinden oluşan gönüllüler, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Myanmar sınırındaki Ruili şehrinden sabah saat 09.30 sularında hareket etti.

Myanmar'a daha önce Yunnan eyaletinin gönderdiği ve cumartesi sabahı ulaşan 37 kişilik bir kurtarma ekibi daha bulunuyor.

Myanmar Devlet İdare Konseyi Bilgi Ekibi'nin cumartesi sabahı verdiği bilgiye göre Mandalay bölgesindeki depremde 1.002 kişi hayatını kaybetti, 2.376 kişi yaralandı ve 30 kişiden haber alınamıyor. (Fotoğraf: Chen Xinbo/Xinhua)