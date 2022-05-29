Çin, Myanmar'a 10 Milyon Doz Kovid-19 Aşısı Hibe Etti - Haberler

YANGON, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Myanmar Büyükelçiliğinden Pazar günü yapılan açıklamaya göre, Çin Myanmar'a, 10 milyon doz Kovid-19 aşı ile birlikte 13 milyon Kovid-19 aşı şırıngası ile iki mobil laboratuvar aracı hibe etti. Çin Büyükelçiliği hibeyi, Pazar günü Yangon Uluslararası Havaalanı'nda Myanmar Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim etti. Çin'in hibe ettiği Kovid-19 aşı ve şırıngaları, Myanmar'a 18 Mayıs - 29 Mayıs tarihlerinde ayrı gruplar halinde geldi.

Çin'in Myanmar Büyükelçisi Chen Hai devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, ülkesinin Kovid-19 pandemisiyle mücadelede Myanmar'a sürekli tıbbi malzeme sağladığını ve ülkedeki aşı oranını artırmak için Kovid-19 aşılarını doldurma ve paketleme konusunda yardım ettiğini söyledi. Myanmar Sağlık Bakanı Thet Khaing Win, törende Çin'in hibesi için teşekkür etti. Thet, hibe edilen Kovid-19 aşılarının, 5-12 yaş arası çocukların aşılanmasında ve iki mobil laboratuvar aracının da ülkenin sınır kapılarında kullanılacağını belirtti. Bakan, Myanmar ile Çin arasındaki dostane işbirliğinin pandeminin önlenmesi ve kontrol altına alınmasının yanı sıra her iki ülkenin de sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunacağını ifade etti. Thet, Myanmar'da 18 yaş ve üzerindeki yetişkin nüfusunun yüzde 92'sinden fazlasını halihazırda aşıladığını bildirdi. Resmi veriler, ülkede 24 Mayıs itibarıyla, 26,11 milyondan fazla insanın, yani nüfusun yaklaşık yüzde 47'sinin Kovid-19'a karşı tamamen aşılandığını gösterdi. Resmi verilere göre, Myanmar'da Cumartesi günü itibarıyla 613.298 Kovid-19 vakası ile Kovid kaynaklı 19.434 ölüm bildirildi.

Xinhua / Güncel