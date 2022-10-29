Çin, Mürettebatsız Araştırmalar İçin Yerinde Derin Deniz İstasyonu Kurdu

BEİJİNG, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi (CAS), Çinli araştırmacıların derin denizde uzun dönem mürettebatsız bilimsel araştırmalara olanak sağlayacak deniz tabanına yerinde bir bilimsel deney istasyonu kurduklarını bildirdi.

Mürettebatlı denizaltı Shenhai Yongshi'yi (Derin Deniz Savaşçısı) taşıyan araştırma gemisi Tansuo-2'deki (Keşif 2) araştırmacıların, keşif gezisi sırasında istasyonu konuşlandırdığını belirten CAS, geminin Çin'in güneyinde yer alan Hainan Eyaleti'ndeki Sanya'ya döndüğünü açıkladı.

Son yıllarda Çin tarafından önerilen yeni bir derin deniz sistemi olan yerinde bilimsel deney istasyonu, bir derin deniz baz istasyonunu merkez olarak alıyor, mürettebatsız çeşitli denizaltıları taşıyabiliyor ve bir dizi yerinde deney ve keşif gerçekleştirmek için kimyasal/biyolojik laboratuvarlara ve diğer platformlara erişebiliyor.

CAS'a bağlı Derin Deniz Bilimi ve Mühendisliği Enstitüsü'nden araştırmacı Chen Jun, geleneksel deniz araştırmalarının deniz tabanından örnekler aldığını ve bunların kara laboratuvarlarında test ettirildiğini söyledi. Chen, derin denizde yerinde test yapmanın çevresel değişiklikler nedeniyle numune verilerinin zarar görmesini veya kaybolmasını önleyebileceğine dikkat çekti.

CAS'a göre istasyon, deniz tabanında otonom olarak çalışacak ve izleme ve yönetimini yapabilecek. Tüm veriler, derin deniz planörü aracılığıyla kıyıdaki kontrol merkezine düzenli olarak iletilecek ve araştırmacılar ayrıca yerinde bilimsel deney istasyonunu uzaktan kontrol edebilecek.

1.000 kilovat saat elektrik depolayabilen istasyonun güç sistemi, istasyonun yarım yıldan fazla bir süre boyunca deniz tabanında sürekli çalışmasını destekleyebiliyor.

Bu görevde, mürettebatlı "Derin Deniz Savaşçısı" denizaltısı, yerinde laboratuvar ile baz istasyonuna bağlandı ve kablosuz iletişim ve istasyonun mod değiştirmesi gibi bir dizi testi gerçekleştirdi.

Gelecekteki görevlerde istasyon, daha akıllı, mürettebatsız deneyler, tespit ve bilgi iletim sistemlerine bağlanacak.