Çin, Mürettebatlı Uzay Aracı Shenzhou-14'ü Fırlatmaya Hazırlanıyor - Haberler

JİUQUAN, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) Pazar günü yaptığı açıklamada, mürettebatlı uzay aracı Shenzhou-14 ile Uzun Yürüyüş-2F taşıcıyı roketinin birlikte fırlatma bölgesine nakledildiğini bildirdi. CMSA, fırlatma alanındaki tesis ve ekipmanın iyi durumda olduğunu ve fırlatma öncesinde çeşitli fonksiyon kontrolleri ile ortak testlerin planlandığı şekilde yapılacağını belirtti.

Xinhua / Güncel