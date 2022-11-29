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Çin, Mürettebatlı Shenzhou-15 Uzay Aracını Fırlattı

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Çin, Mürettebatlı Shenzhou-15 Uzay Aracını Fırlattı

JİUQUAN, 29 Kasım (Xinhua) -- Uzun Yürüyüş-2F Y15 taşıyıcı roketinin taşıdığı mürettebatlı uzay aracı Shenzhou-15, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı, 29 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

JİUQUAN, 29 Kasım (Xinhua) -- Uzun Yürüyüş-2F Y15 taşıyıcı roketinin taşıdığı mürettebatlı uzay aracı Shenzhou-15, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı, 29 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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