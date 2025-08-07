Çin, Mürettebatlı Ay'a İniş Testlerini Başarıyla Gerçekleştirdi

HUAİLAİ, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin, mürettebatlı Ay'a iniş aracının iniş ve kalkış testlerini Hebei eyaletinin Huailai ilçesindeki test sahasında başarıyla gerçekleştirdi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'ndan perşembe günü yapılan açıklamada çarşamba günü gerçekleştirilen testin, mürettebatlı Ay keşif programının gelişiminde kritik bir aşamayı temsil ettiği belirtilerek, Çin'in ilk kez mürettebatlı bir uzay aracını Dünya dışı iniş ve kalkış için teste tabi tuttuğu kaydedildi.