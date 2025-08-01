Çin Mühendislik Akademisi, Yapay Zeka Teknolojileri Listesini Açıkladı

Çin Mühendislik Akademisi, Yapay Zeka Teknolojileri Listesini Açıkladı
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Çin Mühendislik Akademisi, 5-10 yıl içinde öne çıkacak yeni nesil bilgi mühendisliği ve yapay zeka teknolojilerinin yer aldığı yaklaşık 300 teknolojiyi içeren bir liste yayımladı. Liste, yapay zekanın gelecekteki toplumsal etkileri ve stratejik referanslar sağlamayı amaçlıyor.

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Mühendislik Akademisi, yapay zeka geliştirme alanında 5-10 yıl içinde öne çıkacağını öngördüğü yeni nesil bilgi mühendisliği ve gelişen yapay zeka teknolojilerinin listesini yayımladı.

Perşembe günü yayınlanan liste, üç kategoride yaklaşık 300 teknolojiyi içeriyor.

Listede bilgi mühendisliği alanındaki yenilikler için 6G iletişim, çok modlu büyük ölçekli yapay zeka modelleri ve süper genel amaçlı ajanlar dahil 163 teknoloji yer alıyor.

Liste, geleneksel sektör dönüşümü ve disiplinler arası entegrasyon için hesaplamalı sinirbilim, akıllı giyilebilir cihazlar ve üretkenlik devrimini tetikleyebilecek yapay zeka destekli ilaç tasarımı gibi 122 yeni teknolojiyi içeriyor.

Listede büyük yapay zeka modeli teknolojileri, akıllı insansız sistemler ve somutlaştırılmış zeka dahil olmak üzere günlük yaşamla yakından ilgili 12 yapay zeka odak noktası da ön plana çıkıyor.

Çin Mühendislik Akademisi akademisyeni Yu Shaohua'ya göre liste, yapay zekanın gelecekteki toplumsal etkilerine ilişkin kamuoyunun anlayışını artırırken, yapay zeka geliştirme planları için stratejik referans sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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