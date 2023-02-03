Çin-Moğolistan Sınır Limanının Kargo Hacminde Büyük Artış

HOHHOT, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin-Moğolistan sınırındaki en büyük kara limanı olan Erenhot'ta, Ocak ayında ithalat ve ihracat kargo hacminde önemli ölçüde artış kaydedildi.

HOHHOT, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin-Moğolistan sınırındaki en büyük kara limanı olan Erenhot'ta, Ocak ayında ithalat ve ihracat kargo hacminde önemli ölçüde artış kaydedildi.

Çin Demiryolu Hohhot Grubu'ndan Cuma günü yapılan açıklamaya göre liman, Ocak ayında yıllık yüzde 90'ın üzerinde artışla 1,42 milyon tondan fazla ithalat ve ihracat kargosunu işlemden geçirdi. Aylık bazda ithal edilen kargolar 1,18 milyon tonu, ihraç edilen kargolar ise 238.600 tonu aştı.

Limanda geçen yılın Ocak ayında pandemi nedeniyle nispeten düşük hacimli kargo işlemden geçirildi. Çin Demiryolu Hohhot Grubu bu yıl gümrükleme, tren denetimi ve yeniden yükleme operasyonları gibi destek hizmetlerini iyileştirmek için bir dizi önlem aldı.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan liman şu anda 64 Çin-Avrupa yük treni güzergahına hizmet veriyor ve 10'dan fazla ülkede 60'ın üzerinde denizaşırı varış noktasını birbirine bağlıyor.