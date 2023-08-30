Çin-Moğolistan Sınır Limanında Demiryolu Yolcu Seferleri Yeniden Başladı

HOHHOT, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin-Moğolistan sınırındaki en büyük kara limanı olan Erenhot'ta demiryolu yolcu seferlerinin yeniden başlatılmasıyla, Çarşamba sabahı 74 kişilik ilk ziyaretçi grubu Çin'e ulaştı.

HOHHOT, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin-Moğolistan sınırındaki en büyük kara limanı olan Erenhot'ta demiryolu yolcu seferlerinin yeniden başlatılmasıyla, Çarşamba sabahı 74 kişilik ilk ziyaretçi grubu Çin'e ulaştı.

Erenhot limanı gümrük idaresi yetkililerine göre ziyaretçi grubunun Çin'e varışı, pandemi nedeniyle yaklaşık üç yıl ara verilen Erenhot ve Dzamin Uud demiryolu limanları arasındaki yolcu seferleri için gümrükleme hizmetlerinin yeniden başlaması anlamına geliyor.

Erenhot demiryolu limanı, Çin-Avrupa yük trenleri için orta koridordaki tek giriş ve çıkış noktası olma özelliğini taşıyor.

Yolcu seferlerinin yeniden başlamasının, Çin'de yapılması planlanan uluslararası fuarlar ile Çin-Moğolistan fuarlarına katılacak olanlar için seyahatleri büyük ölçüde kolaylaştırması ve aynı zamanda Çin-Moğolistan ticaretinin büyümesine yardımcı olması bekleniyor.