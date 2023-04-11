Çin-Moğolistan Sınır Limanı İlk Çeyrekte Kargo ve Yolcu Hacimlerinde Artış Kaydetti

HOHHOT, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin-Moğolistan sınırındaki en büyük kara limanı Erenhot Limanı, 2023'ün ilk çeyreğinde ithalat ve ihracat kargo hacminde geçen yılın aynı dönemine göre güçlü bir büyüme kaydetti.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Erenhot Limanı'ndaki ulusal kapıdan geçen bir Çin-Avrupa yük treni, 8 Ocak 2021. (Fotoğraf: Guo Pengjie/Xinhua)

HOHHOT, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin- Moğolistan sınırındaki en büyük kara limanı Erenhot Limanı, 2023'ün ilk çeyreğinde ithalat ve ihracat kargo hacminde geçen yılın aynı dönemine göre güçlü bir büyüme kaydetti.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan limanın sınır denetim departmanının verilerine göre, 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,3 artışla 4,58 milyon ton ithalat ve ihracat kargosu burada işlemden geçirildi.

Bunlar arasında söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre demiryolu üzerinden ithalat ve ihracat kargo hacmi yüzde 64,9 artışla yaklaşık 4,22 milyon tona ulaşırken, karayolu üzerindense yüzde 250,1 artışla 369.000 tona ulaştı.

Limanda aynı dönemde 156.000 yolcu çıkış ve girişi işletildi. Yerel sınır denetim departmanı yetkilisi Liao Changhao, "Gelen ve giden ziyaretlerin günlük ortalama sayısı Ocak ayında 800 iken, Çin'in seyahat yönetim politikalarını ve önlemlerini optimize etmesiyle 3.600'ü aştı" dedi.

Liao, verilerin Kovid-19 öncesi seviyeye döndüğünü belirtti.