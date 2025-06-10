Çin, Moğolistan'da Çokuluslu Barış Koruma Tatbikatına Katılacak

Çin, Moğolistan'da Çokuluslu Barış Koruma Tatbikatına Katılacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na bağlı bir birliğin, '2025 Khaan Quest' çokuluslu barış koruma tatbikatına katılmak üzere Moğolistan'a gideceğini duyurdu. Ayrıca, ASEAN Savunma Bakanları toplantısının Jiangsu eyaletinde yapılacağı bildirildi.

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Moğolistan Savunma Bakanlığı'nın daveti üzerine Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na bağlı bir birliğin, "2025 Khaan Quest" çokuluslu barış koruma tatbikatına katılmak üzere Haziran ayının ortalarında Moğolistan'a gideceğini söyledi.

Jiang, pazartesi günkü basın toplantısında Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Genişletilmiş Toplantısı (ADMM-Artı) çerçevesindeki 20. Barış Gücü Operasyonları Uzman Çalışma Grubu Toplantısı'nın 11-14 Haziran tarihleri arasında Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Nanjing kentinde yapılacağını da duyurdu.

ADMM-Artı üye ülkeleri ve gözlemci ülkeleri ile Birleşmiş Milletler ve ASEAN Sekretaryası'ndan temsilcilerin katılacağı toplantı, bölge ülkeleri arasında karşılıklı askeri güven ve güvenlik işbirliğini derinleştirmek ve bu ülkelerin barış gücü operasyonu kapasitelerini artırmak amacıyla düzenleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu

Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
Madleen baskınında gözaltına alınan Greta Thunberg dahil 4 kişi İsrail'den sınır dışı edildi

Greta Thunberg dahil 4 aktivist sınır dışı edildi
İddialı tarzıyla dikkat çekti! Alemin Kıralı'nın Oben'i son haliyle bomba

Alemin Kıralı'nın Oben'i son haliyle bomba
Eski Galatasaraylı Angelino'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak

Eski Galatasaraylı'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar

Sena'yı mezarında da rahat bırakmadılar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha

Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir transfer bombası daha
Nuri Şahin'den Türkiye sürprizi! Beykoz'da servet değerinde villa satın aldı

Ünlü isim Avrupa kariyerini noktaladı, İstanbul'a taşındı
Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na Ferdi Zeyrek başvurusu

İmamoğlu'ndan bakanlığa Ferdi Zeyrek başvurusu
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın

Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızından dikkat çeken paylaşım
Bayern Münih'in yıldızı Türk düğününde! Herkes takı miktarına takıldı

Bayern Münih'in yıldızı Türk düğününde! Herkes takı miktarına takıldı
Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu

Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.