Çin, Moğolistan'a Sebze ve Meyve İhracat İçin Yeni Bir Kanal Açtı

HOHHOT, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin Pazartesi günü, ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Ganqmond Limanı'ndan 18,5 ton taze ürünü naklederek Moğolistan'a yeni bir sebze ve meyve ihracat kanalı açtı.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Hohhot kentinde düzenlenen Çinli çiftçilerin hasat festivali etkinliğinde ikram edilen üzümleri tadan ziyaretçiler, 19 Eylül 2022. (Fotoğraf: Peng Yuan/Xinhua)

HOHHOT, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin Pazartesi günü, ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Ganqmond Limanı'ndan 18,5 ton taze ürünü naklederek Moğolistan'a yeni bir sebze ve meyve ihracat kanalı açtı.

Aralarında elma, armut, domates ve salatalığın da bulunduğu 18 tür sebze ve meyveyi taşıyan kamyonlar, Bayan Nur kentindeki kara limanından geçerek, madencilik bölgesinde artan nüfus nedeniyle tarım ürünlerine talebin yükselmeye devam ettiği Moğolistan'ın Güney Gobi eyaletine doğru yola çıktı.

Bayan Nur limanı yönetimi işletme ofisi direktör yardımcısı Lyu Xiaojun, geçmişte meyve, sebze ve diğer günlük ihtiyaçların Çin-Moğolistan sınırındaki en büyük kara limanı olan Erenhot üzerinden Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a, oradan da Güney Gobi'ye taşındığını söyledi.

Lyu, yeni taşımacılık mesafesinin yaklaşık 1.500 kilometre daha kısa olduğunu ve bunun maliyetleri azaltıp ürünlerin tazeliğinin korunmasını sağladığını kaydetti.

Lyu, "Bu yeni platform ile şirketlerimiz, yüksek kaliteli meyve ve sebze ürünlerini ihraç ederken Moğolistan ile alışveriş ve işbirliğini derinleştirebilecek" dedi.