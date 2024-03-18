Çin, Modern Bir Ekolojik Çevre İzleme Sistemi Kurmayı Planlıyor

BEİJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Çin, kirlilik kontrolü, kirlilik ıslahı, ekolojik koruma ve iklim değişikliği müdahalesinde önemli bir rol oynaması beklenen modern bir ekolojik çevre izleme sistemi kurmayı planlıyor.

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı'nın Cumartesi günü yayımladığı basın açıklamasına göre yeni sistem doğru, hassas, kapsamlı ve yeni verilerin zamanında toplanması için çıtayı yükseltecek.

Uydu, havacılık ve yer bazlı uzaktan algılama yöntemlerinden istifade edilen bir izleme ağı kurulacak ve izleme teknolojilerinin güncellenmesinde dijital zeka kullanılacak.

Çin, sistemin inşasını 2035'e kadar tamamlayarak ülkenin ekolojik çevre izleme kabiliyetlerini küresel çapta ileri düzeye taşımayı hedefliyor.