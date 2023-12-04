Çin, Mısır'ın Uzaktan Algılama Uydusunu Fırlattı

Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Mısır'ın yörüngeye bir uzaktan algılama uydusu fırlatmasına yardımcı oldu. MISRSAT-2 uydusu, Mısır tarafından arazi ve kaynak yönetimi, su koruma, tarım ve diğer alanlarda kullanılacak.

JİUQUAN, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin, Pazartesi günü ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Mısır'ın yörüngeye bir uzaktan algılama uydusu fırlatmasına yardımcı oldu.

Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketiyle Beijing saatiyle 12.10'da fırlatılan MISRSAT-2 uydusu, Mısır tarafından arazi ve kaynak yönetimi, su koruma, tarım ve diğer alanlarda kullanılacak.

Çin Ulusal Uzay İdaresi'ne göre MISRSAT-2, Çin ve Mısır arasında havacılık ve uzay yüksek teknolojisi alanında derinleşen işbirliğinin sembolü niteliğindeki bir proje olup, iki ülke arasındaki havacılık ve uzay işbirliğinde bir kilometre taşı işlevi görüyor.

Uzaktan algılama uyduları Starpool 02-A ve Starpool 02-B de eş zamanlı olarak uzaya gönderildi.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 499. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.