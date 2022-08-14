Çin Minmetal Şirketi Gelir ve Karda Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in en büyük metal ve mineral grubu Çin Minmetal Şirketi, 2022'nin ilk yarısında faaliyet gelirinde ve karda geçen yılın aynı dönemine kıyasla büyüme bildirdi.

BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in en büyük metal ve mineral grubu Çin Minmetal Şirketi, 2022'nin ilk yarısında faaliyet gelirinde ve karda geçen yılın aynı dönemine kıyasla büyüme bildirdi. Veriler, şirketin reformu ilerletme ve inovasyonu teşvik etme çabalarına vurgu yapılan yıl ortası çalışma konferansında açıklandı. Veriler, Ocak-Haziran döneminde metalurji ve altyapı alanında imzalanan yeni sözleşmelerin değerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 oranında yükseldiğini ortaya koydu. Şirket, saf bakır ithalatının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 30 oranında arttığını bildirdi. Şirkete göre, artırılan inovasyon çabalarıyla birlikte bilimsel ve teknolojik başarıların ticarileştirilmesinden elde edilen gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,5 oranında arttı.