Çin Minmetal Şirketi, 2022 İçin Rekor Seviyede Gelir ve Kar Rakamları Görmeyi Bekliyor

BEİJİNG, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin'in en büyük metal ve mineral grubu Çin Minmetal Şirketi, yıllık çalışma konferansında, 2022 için rekor seviyede yüksek gelir ve kar rakamları görmeyi beklediğini bildirdi.

BEİJİNG, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin'in en büyük metal ve mineral grubu Çin Minmetal Şirketi, yıllık çalışma konferansında, 2022 için rekor seviyede yüksek gelir ve kar rakamları görmeyi beklediğini bildirdi.

2022'de maden devinin faaliyet gelirlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 artışla yaklaşık 900 milyar yuana (129,5 milyar ABD doları) ulaşması, 2021'e göre karının yüzde 18,4, net karının ise yüzde 28,3 artması bekleniyor.

Şirket, aralarında metal madenciliğinin de bulunduğu ana faaliyetlerinde rekabet gücünü daha da geliştireceğini ve marka oluşturma, yenilik ve risk yönetiminde sürekli çaba sarf edeceğini kaydetti.

Çin Minmetal Şirketi, yüksek kaliteli gelişim elde etmek için çalışıyor. Verilere göre, şirketin son on yılda işletme gelirleri, karları ve net karlarındaki ortalama yıllık büyümesi sırasıyla yüzde 10,6, yüzde 13,5 ve yüzde 13,8'e yükseldi.