Çin Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Pelosi Taiwan'ı Ziyaret Ederse Çin Ordusu Seyirci Kalmayacak - Haberler

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Çin Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Pelosi Taiwan'ı Ziyaret Ederse Çin Ordusu Seyirci Kalmayacak

Çin Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Pelosi Taiwan'ı Ziyaret Ederse Çin Ordusu Seyirci Kalmayacak

BEİJİNG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei Salı günü yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Taiwan'ı ziyaret etmesi halinde, Çin ordusunun seyirci kalmayacağı yönünde uyardı.

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BEİJİNG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei Salı günü yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Taiwan'ı ziyaret etmesi halinde, Çin ordusunun seyirci kalmayacağı yönünde uyardı. Tan açıklamayı, konuyla ilgili soru üzerine yaptı. Sözcü, Çin'in ABD'den, "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik faaliyetleri desteklemeyeceği yönündeki sözünü tutmasını beklediğini belirtti. Tan, ABD tarafının ziyaret konusunda ısrar etmesi halinde ise Çin ordusunun herhangi bir dış müdahale veya "Taiwan'ın bağımsızlığına" ilişkin ayrılıkçı planları engellemek için güçlü adımlar atacağını, ayrıca Çin'in ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumakta kararlı olacağını ifade etti. Tan, ülkesinin ABD tarafına, Pelosi'nin olası Taiwan ziyaretine kesin olarak karşı olduğunu defalarca açık şekilde belirttiğini hatırlattı. Sözcü, "Meclis Başkanı Pelosi Taiwan'ı ziyaret ederse, bu tek Çin ilkesi ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildirideki hükümlere, Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğüne, ayrıca Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temeline ciddi şekilde zarar verecek" dedi. Tan, ziyaretin, iki ülke ve iki ordu arasındaki ilişkilere kaçınılmaz olarak son derece ciddi zarar vereceğini ve Taiwan Boğazı'nda gerginliğin daha da artmasına yol açacağını vurguladı.

Xinhua / Güncel

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