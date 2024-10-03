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Çin Milli Bayramı'nda Kapadokya'ya Yoğun İlgi

Çin Milli Bayramı'nda Kapadokya'ya Yoğun İlgi
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Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kapadokya'ya gelen Çinli turistler, bölgede tatil yaparak turizme katkıda bulundu. %80 doluluğa ulaşan tesisler, doğal güzellikleri ve tarihi yerleriyle dikkat çekiyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir haftalık tatilin başladığı ülkeden Kapadokya'ya gelen turistler, bölge turizmine canlılık kattı.

1-7 Ekim tarihlerinde kutlanan Çin Milli Bayramı dolayısıyla bu yıl da çok sayıda Çinli turist tatil için UNESCO Dünya Mirası Listesindeki Kapadokya'ya ilgi gösterdi.

Bölgedeki turizm merkezlerinde yoğunluk oluşturan Çinli turistler, konaklama tesislerinde doluluk oranını artırdı.

Kapadokya'daki turizm merkezlerini gezen Çinli turistlerden Doroty Wu, AA muhabirine, uzun zamandır Kapadokya'ya seyahat planladığını, kısa tatil süresinde bu fırsatı yakalamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Burası çok romantik özelliklere sahip ve çok popüler bir yer. Çin'de bir şarkı var, 'Beni sıcak hava balonu için Türkiye'ye götür' der. Dün mevsimsel hava şartları nedeniyle balonla gezintiye katılamadık. Yarın havanın iyi olması ve balonla bölgeyi kuşbakışı izlemek için dua ediyoruz. Türkiye, Çinli ünlülerin çok sevdiği ülke." dedi.

Wen Zhang ise Kapadokya'nın Çin halkı arasında ilgi duyulan önemli bir turizm merkezi olduğunu ifade ederek, "Buradaki manzara ayın yüzeyi gibi. Burada görmemiz gereken Uçhisar Kalesi gibi çok yer var. Ayrıca beğendiğim yerlerden biri de mağara oteller. Beraber geldiğimiz turistler buralarda şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kapadokya bize farklı bir his veriyor, kendimizi özel hissettiriyor." diye konuştu.

Zeng Baixiang da Kapadokya'nın zenginliklerine hayran kaldığını, tekrar gelmek istediğini söyledi.

"Kapadokya Çin'de internet fenomeni gibi"

Çinli turistlere bölgedeki gezintilerinde eşlik eden turist rehberi Abdulkadir Tanrıdağlı ise tabiatı ve geniş kültürel öğeleri sayesinde Kapadokya'nın Çinli turistlerce tercih edildiğini vurgulayarak, "Kapadokya, Çin'de internet fenomeni gibi bir yer. Türkiye'ye gelip de Kapadokya'ya uğramadan giden Çinli Türkiye'ye gelmemiş gibi kabul edilir. Doğal güzellikler, yemekler, neresinden bakarsanız bakın çok farklı kültürler var ve Türkiye'yi gezdiğinizde dünyayı gezmiş gibi oluyorsunuz. O yüzden Çinliler Türkiye'ye çok hevesli, gelmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Bölgede yüzde 80'e varan doluluğa ulaşıldı

Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Özay Onur da Çinli turistlerin, tarihi ve kültürel miraslara sahip ülkelere ziyaret etmekten hoşlandığını belirtti.

Çin Milli Bayramı dolayısıyla Kapadokya'da oluşan Çinli turist yoğunluğunun memnuniyet verici olduğunu aktaran Onur, şöyle konuştu:

"Çinli turistler deniz, kum tatilini çok tercih etmiyor çünkü onlar için beyaz kalmak asaletin simgesi. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir haftalık tatilleri var, bu tatili de Kapadokya'da değerlendiriyorlar. Bunun en önemli lokomotif gücü bölgedeki sıcak hava balon turlarının dünyaca bilinir olmasıdır. Sadece balon turu değil aslında Kapadokya'nın hem yer altı şehirleri hem doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel yapısı tercih edilmesini sağlıyor. Bölgemizde Çinli misafirlerimizi yoğun şekilde görmekteyiz. Bundan da turizmcilerin mutlu olduğunu görüyoruz. Şu an yüzde 80'lere ulaşan doluluk oluştu. Sıcak hava balon turlarının hava koşullarından dolayı iptal olduğu günler oluyor. Bu onları üzüyor ama bir gün uçuş olmasa da başka bir gün tur gerçekleşebiliyor. Konuklarımızı mutlu edeceğimize inanıyoruz."

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel

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