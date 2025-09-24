Çin Millî Bayramı Kapadokya'da Turizm Hareketliliğini Artıracak

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla 1 Ekim'de başlayacak resmi tatilin, Kapadokya'da turizm hareketliliğini artırması bekleniyor.

Tatilde yurt dışına çıkacak Çinlilerin rezervasyon talepleri, başta İstanbul ve Kapadokya olmak üzere turizm destinasyonlarında hareketliliği artıracak.

Sonbahar döneminde Türk turizmine ivme katması beklenen Çin Milli Bayramı dolayısıyla turizm tesisleri hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Genel Sekreteri Yakup Dinler, AA muhabirine, Çin Milli Bayramı'nın sonbahar döneminde turizm sektörü için büyük önem taşıdığını söyledi.

Kapadokya'da geçmiş yıllardaki Çinli turist yoğunluğunun Kovid-19 salgını dönemindeki kısıtlamalar nedeniyle azaldığını anımsatan Dinler, bu yıl itibarıyla yeniden artış beklediklerini ifade etti.

Çinli turistlerin rezervasyon taleplerinin arttığını aktaran Yakup Dinler, şöyle konuştu:

"Çinli dostlarımızın ocak sonundaki Çin yılbaşısı ile 1-7 Ekim arasındaki 'altın hafta' olarak nitelendirdikleri iki tatilleri var. Onlar da bizim gibi önünde ve sonunda birleştiriyor, yaklaşık 10 günlük bir tatil süreleri oluyor. Bu süre onların yurt içi ve dışı için en büyük turizm hareketliliğidir. Çin pazarı bizim için çok önemli. Zamanla Çinliler harcamayı da yüksek yapan bir turist profili oluşturdu. Coğrafyamızda bir sıkıntı olmadıkça Çinli turistlerin zaman içinde sayıca yine bir numaraya ulaşacaklarına inanıyorum. THY ile Kültür Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının ciddi çalışmaları var. Uçuş slot sayısı artırıldı. Çinli turistler bu altın hafta boyunca Kapadokya ve kültür turizminin diğer noktası İstanbul'da çok ciddi yoğunluk sağlayacaktır. Biz Çinli dostlarımızı özledik, eminim onlar da bizi özlemiştir. Onları en güzel şekilde ağırlayacağız."

"Firmamızda bu tarihlerde balon turunda yüzde 95 civarında doluluk var"

Bir sıcak hava balon firmasının yönetim kurulu başkanı Mehmet Dinler ise Kapadokya'daki tur aktivitelerine Çin'den gelen taleplerin son haftalarda yükseldiğini dile getirdi.

Çin Milli Bayramı dolayısıyla sıcak hava balon turunda tam doluluk oranlarına yaklaşıldığına dikkati çeken Mehmet Dinler, sözlerine şunları kaydetti:

"Bölgemizde balon turizmi açısından 1-7 Ekim arasında aşırı yoğun bir dönem beklemekteyiz. Firmamızda bu tarihlerde balon turunda yüzde 95 civarında doluluk var. Çinlilerin seyahat talepleri arttı. 2018 ve 2019 Türkiye'nin en çok rağbet gördüğü yıllardı. Pandemi dönemi seyahat yasakları nedeniyle Çinli turistler geri dönmemişti. Bu yıl Çinli turistlerin desteklerini hissettiğimiz bir sene olabilir. 2026 yılında Çin pazarını umarım hep birlikte büyütürüz. Çinli turistlerin belli başlı alışkanlıkları var. Kapadokya'yı ziyaret eden bir Çinli turist için balon turuna katılmak olmazsa olmazlardandır."