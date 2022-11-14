Çin Mikro ve Küçük İşletmeler İçin Kredi Desteğini Uzatıyor

BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası ile diğer beş kamu kuruluşunun Pazartesi günü ortak yayınladıkları bir genelgeye göre Çin, kredi geri ödemelerini erteleyerek salgından olumsuz etkilenen küçük piyasa oyuncularına desteğini artırdı.

BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası ile diğer beş kamu kuruluşunun Pazartesi günü ortak yayınladıkları bir genelgeye göre Çin, kredi geri ödemelerini erteleyerek salgından olumsuz etkilenen küçük piyasa oyuncularına desteğini artırdı.

Genelgeye göre, mikro ve küçük işletmeler 2022 yılının dördüncü çeyreğinde ödenmesi gereken kredilerin anapara ve faiz ödemelerini en geç 30 Haziran 2023'e kadar uzatabilecek.

Genelgede, Çin Merkez Bankası'nın bankacılık sisteminde yeterli likiditeyi sürdürmek için para politikası araçlarını kapsamlı bir şekilde kullanacağı ve finansal düzenleyicilerin küçük ve mikro işletmelerin geri ödenmeyen kredilerine tolerans gösterilmesi konusunda farklılaştırılmış politikalar uygulaması gerektiği bildirildi.

Genelgeye göre, kamuya ait finansman teminatı kurumları, teminat süresini uzatmaya ve ihtiyaç sahibi işletmelere kredi desteği vermeye devam etmeye teşvik ediliyor.