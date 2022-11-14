Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin Mikro ve Küçük İşletmeler İçin Kredi Desteğini Uzatıyor

Güncel Haberler

Çin Mikro ve Küçük İşletmeler İçin Kredi Desteğini Uzatıyor

BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası ile diğer beş kamu kuruluşunun Pazartesi günü ortak yayınladıkları bir genelgeye göre Çin, kredi geri ödemelerini erteleyerek salgından olumsuz etkilenen küçük piyasa oyuncularına desteğini artırdı.

BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası ile diğer beş kamu kuruluşunun Pazartesi günü ortak yayınladıkları bir genelgeye göre Çin, kredi geri ödemelerini erteleyerek salgından olumsuz etkilenen küçük piyasa oyuncularına desteğini artırdı.

Genelgeye göre, mikro ve küçük işletmeler 2022 yılının dördüncü çeyreğinde ödenmesi gereken kredilerin anapara ve faiz ödemelerini en geç 30 Haziran 2023'e kadar uzatabilecek.

Genelgede, Çin Merkez Bankası'nın bankacılık sisteminde yeterli likiditeyi sürdürmek için para politikası araçlarını kapsamlı bir şekilde kullanacağı ve finansal düzenleyicilerin küçük ve mikro işletmelerin geri ödenmeyen kredilerine tolerans gösterilmesi konusunda farklılaştırılmış politikalar uygulaması gerektiği bildirildi.

Genelgeye göre, kamuya ait finansman teminatı kurumları, teminat süresini uzatmaya ve ihtiyaç sahibi işletmelere kredi desteği vermeye devam etmeye teşvik ediliyor.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title