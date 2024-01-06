Çin, Meteoroloji Uydularını Uzaya Gönderdi
Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden dört meteoroloji uydusunu başarıyla uzaya gönderdi. Uydular, ticari meteorolojik veri hizmetleri sağlamak amacıyla kullanılacak.
ÇEKİM ZAMANI: 5 Ocak 2024
Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden dört meteoroloji uydusu taşıyan Kuaizhou-1A taşıyıcı roketinin çeşitli görüntüleri
Çin, Cuma günü ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya dört meteoroloji uydusunu başarıyla gönderdi.
Tianmu-1 meteoroloji takım uydusuna ait uydular Kuaizhou-1A taşıyıcı roketiyle Beijing saatiyle 19.20'de fırlatıldı ve planlanan yörüngeye girdi.
Uydular, ağırlıklı olarak ticari meteorolojik veri hizmetleri sağlamak üzere kullanılacak.
Fırlatma, Kuaizhou-1A roketlerinin 25'inci uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jiuquan'dan bildiriyor. (XHTV)