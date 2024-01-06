Üye Girişi
Haberler

Çin, Meteoroloji Uydularını Uzaya Gönderdi

Güncelleme:
Abone Ol

Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden dört meteoroloji uydusunu başarıyla uzaya gönderdi. Uydular, ticari meteorolojik veri hizmetleri sağlamak amacıyla kullanılacak.

ÇEKİM ZAMANI: 5 Ocak 2024

Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden dört meteoroloji uydusu taşıyan Kuaizhou-1A taşıyıcı roketinin çeşitli görüntüleri

Çin, Cuma günü ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya dört meteoroloji uydusunu başarıyla gönderdi.

Tianmu-1 meteoroloji takım uydusuna ait uydular Kuaizhou-1A taşıyıcı roketiyle Beijing saatiyle 19.20'de fırlatıldı ve planlanan yörüngeye girdi.

Uydular, ağırlıklı olarak ticari meteorolojik veri hizmetleri sağlamak üzere kullanılacak.

Fırlatma, Kuaizhou-1A roketlerinin 25'inci uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jiuquan'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Uzay Teknoloji Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title