Çin Merkezli Alman Firmalarının 2023 Beklentileri İyimser

BEİJİNG, 18 Aralık (Xinhua) -- Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin Kovid-19'la mücadelesini optimize etmesi ve ekonomik büyümeye daha güçlü destek sözü vermesinin ardından Alman firmaları, 2023'te Çin'deki iş performansı beklentileri konusunda iyimserlik gösteriyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'daki BMW Brilliance Automotive Limited Şirketi'nin Tiexi Fabrikası'ndaki ofis alanından nakledilen, yapımı süren araçlar, 16 Şubat 2022. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua)

BEİJİNG, 18 Aralık (Xinhua) -- Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin Kovid-19'la mücadelesini optimize etmesi ve ekonomik büyümeye daha güçlü destek sözü vermesinin ardından Alman firmaları, 2023'te Çin'deki iş performansı beklentileri konusunda iyimserlik gösteriyor.

Çin'deki Alman Ticaret Odası'nın son iş dünyası güven anketine göre, ankete katılan 593 Çin merkezli Alman şirketinin yarısı, 2022'ye kıyasla 2023'te cirolarında artış bekliyor.

Ankete katılanların yüzde 37'si gelecek yıl daha yüksek kar öngörüyor.

Diğer yandan, ankete katılan Alman işletmelerinin yüzde 77'si, önümüzdeki beş yıl için sektörlerinde artan oranda yıllık büyüme beklentisi içinde.

Çin bu ay başında, ekonomik ve sosyal kalkınma ihtiyaçlarıyla daha iyi koordinasyon sağlamak amacıyla Kovid-19'la mücadelesini optimize etmek için bir dizi önlem ilan etti. Bu, ülkenin Kovid-19 önleme ve kontrol sürecinde yeni bir aşamaya geçiş anlamına geliyor.

Raporda, Çin'in geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Kovid-19'la mücadelesine yönelik düzenlemesinin çok memnuniyetle karşılanan bir gelişme olduğu, orta ve uzun vadede ticari güvenin yeniden sağlanmasına yardımcı olduğu belirtildi.

Alman firmaları bu yıl Çin'e yoğun bir şekilde yatırım yapıyor. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan veriler, 2022'nin ilk 10 ayında Almanya'dan gelen doğrudan yabancı yatırımın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 95,8 oranında arttığını gösterdi.

Çin'deki Alman yatırımlarının birçoğu; imalatı, özellikle de otomobil sektörünü tercih ediyor.

BMW Group'un Çin'deki ortak girişimi BMW Brilliance Automotive Limited Şirketi, Kasım ayında Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde yeni bir batarya üretim projesine 10 milyar yuan (yaklaşık 1,43 milyar ABD doları) yatırım yapacağını açıkladı.

Yeni yatırım, eyaletteki BMW üretim üssündeki kapsamlı bir büyüme hamlesinin ardından gerçekleştiriliyor. Burada Haziran 2022'de 15 milyar yuanlık yatırımla bir fabrika açılmıştı.

Geçen hafta Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz Trucks'ın yerli üretim ağır hizmet kamyonları Çin pazarına girdi. Bu kamyonlar, Çin-Almanya ortak girişimine ait bir fabrikada üretiliyor. Fabrika, her yıl 60 bin kamyon üretme kapasitesine sahip.

Daimler Truck Holding AG'nin yönetim kurulu üyesi Karl Deppen, Çin yapımı Mercedes-Benz kamyonların resmi lansmanının, şirketin Çin'deki uzun vadeli gelişiminin bir başka kilometre taşı olduğunu söyledi.

Çin'deki Alman Ticaret Odası Başkanı Clas Neumann, "Tüm olumsuzluklara ve zorluklara rağmen Çin, birçok Alman şirketi için pazar büyüklüğü ve pazar büyüme fırsatları açısından rakipsiz olmaya devam ediyor. Büyük çoğunluk Çin pazarına bağlı kalmaya devam edecek" dedi.