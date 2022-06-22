Çin Merkezi Hükümetinin Mali Geliri 2021'de 9 Trilyon Yuanı Aştı

BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanı Liu Kun Salı günü, merkezi hükümetin mali gelirinin 2021'de 9 trilyon yuanı (yaklaşık 1,35 trilyon ABD doları) geçtiğini açıkladı. 13. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin 35. oturumunda bir rapor sunan Liu, geçen yıl mali gelirin bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,5 oranında artarak 9,15 trilyon yuana yükseldiğini ve çeşitli merkezi fonlardan yapılan transferler de hesaba katılırsa toplam gelirin 9,34 trilyon yuanı bulduğunu belirtti.

Liu, artışın devam eden ekonomik toparlanma ile üretici fiyat endeksindeki nispeten yüksek büyüme gibi faktörlerden kaynaklandığını söyledi. Rapor ayrıca, merkezi hükümet harcamalarının yüzde 0,9 oranında düşerek 11,72 trilyon yuan olarak gerçekleştiğini ve merkezi fonlara yapılan transferler hesaba katılırsa harcamanın 12,09 trilyon yuana çıktığını gösterdi. Raporda, Çin'in geçen yıl daha etkili ve sürdürülebilir proaktif bir maliye politikasıyla vergi ve harç indirimlerini iyileştirdiği, önemli stratejik görevler için desteğini güçlendirdiği, teknolojik yenilik ve yapısal ekonomik düzenlemelerde aktif ilerleme kaydettiği belirtildi. Liu, bu yıl kalkınma ortamının artan karmaşıklığı ve belirsizliği göz önüne alındığında ekonomiyi makul bir aralıkta tutmak için mevcut politikaların uygulanmasını hızlandırmanın, makro politika düzenlemelerini güçlendirmenin, artan araçlar hazırlamanın, büyüme yanlısı önlemlerle ilerlemenin ve büyük riskleri etkin bir şekilde kontrol etme çabalarının önemini vurguladı.

Xinhua / Güncel