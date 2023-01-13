Çin Merkezi Halk Hükümeti'nin Makao'daki İrtibat Bürosu 'Tek Ülke, İki Sistem' İçin Yeni Umutlar Geliştirdi

MAKAO, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin Merkezi Halk Hükümeti'nin Makao Özel İdari Bölgesi'ndeki (SAR) İrtibat Bürosu Perşembe günü, yeni yılda Makao özelliklerine sahip "tek ülke, iki sistem" uygulamasında yeni umutlar yaratma sözü verdi.

Büronun Müdürü Zheng Xincong, bu yıl 22 Ocak'a denk gelen Bahar Festivali'ni, bir başka deyişle Çin Yeni Yılı'nı karşılamak için düzenlen bir resepsiyonda, büronun "Makao'yu vatanseverler yönetiyor" ilkesini hayata geçirmeye ve Makao'nun uzun vadeli barış ve refahına destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Makao sakinlerine Yeni Yıl selamlarını ileten Zheng, Makao SAR idari amirinin ve hükümetinin Makao'yu yasalara uygun şekilde yönetmesini destekleme sözü verdi ve Makao'yu ülkenin genel kalkınmasına entegre olurken kendisini daha iyi geliştirmeye çağırdı.

Makao Özel İdari Bölgesi'nin idari amiri Ho Iat Seng ise, "tek ülke, iki sistem" ilkesini sıkı bir şekilde uygulama, ulusal egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını kararlı bir şekilde koruma, Makao'nun kalkınmasını desteklemek için merkezi yetkililerin politikalarını uygulama ve uygun ekonomik çeşitlendirmeyi hızlandırma sözü verdi.

Halkın geçim kaynaklarını iyileştirme, sosyo-ekonomik kalkınmadaki temel çatışmaları ve sorunları çözme konusunda çaba göstereceğini söyleyen Ho ayrıca komşu Zhuhai şehrindeki Hengqin'de bulunan Guangdong-Makao derinlemesine işbirliği bölgesini teşvik etme ve Guangdong-Hong Kong-Makao Geniş Körfez Bölgesi'ni genel ulusal kalkınmaya entegre etme sözü verdi.

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Ho Hau Wah ve Makao Özel İdari Bölgesi'nin eski idari amiri Chui Sai On, diğer hükümet yetkilileri, yasa koyucular ve askeri yetkililerle birlikte resepsiyona katıldı.