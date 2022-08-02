Çin Merkez Bankası Yılın İkinci Yarısında İşletmeler İçin Daha Güçlü Kredi Desteği Sözü Verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin Merkez Bankası Yılın İkinci Yarısında İşletmeler İçin Daha Güçlü Kredi Desteği Sözü Verdi

Çin Merkez Bankası Yılın İkinci Yarısında İşletmeler İçin Daha Güçlü Kredi Desteği Sözü Verdi

BEİJİNG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası ülkenin, ekonomisinin büyüme ivmesini pekiştirme çabalarının bir parçası olarak yılın ikinci yarısında yeterli likiditeyi sürdürme ve işletmelere kredi desteğini artırma sözü verdiğini bildirdi.

 - Güncelleme:

BEİJİNG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası ülkenin, ekonomisinin büyüme ivmesini pekiştirme çabalarının bir parçası olarak yılın ikinci yarısında yeterli likiditeyi sürdürme ve işletmelere kredi desteğini artırma sözü verdiğini bildirdi. Çin Merkez Bankası yılın ikinci yarısına ilişkin çalışma toplantısından sonra Pazartesi günü yayınladığı açıklamada, ülkenin reel ekonomiye daha fazla kredi verme, reel faiz oranlarını istikrarlı bir şekilde düşürme ve altyapı inşasını desteklemek için finansal araçlardan yararlanma konularında finans kuruluşlarına rehberlik edeceğini belirtti. Toplantıya göre, denizaşırı kuruluşlara panda tahvili çıkarmaları için destek verilecek ve dijital yuanın pilot uygulaması düzenli bir şekilde genişletilecek. Kilit alanlarda finansal riskleri ihtiyatlı bir şekilde etkisiz hale getirmenin önemini vurgulayan Çin Merkez Bankası ayrıca, küçük ve orta ölçekli bankaların risklerinin önlenmesi ve çözülmesi konusunda çaba gösterilmesi çağrısı yaptı. Çin Merkez Bankası, Çin'in gayrimenkul sektörü için istikrarlı finansman kanalları sağlamak ve sektörün yeni kalkınma modellerinin keşfini hızlandırmak için çalışacağını da kaydetti. Banka ayrıca platform işletmelerini, sahip oldukları her sorunu ele almaya ve istihdam yaratma ve tüketimi teşvik etme görevlerini tam olarak yerine getirmeye çağırdı.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title