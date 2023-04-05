Çin Merkez Bankası, Para Biriminde ve Finansal Alanda İstikrarı Temel Görev Olarak Belirledi

BEİJİNG, 5 Nisan (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, bankanın en önemli iki görevinin para biriminin istikrarını ve finansal istikrarı sürdürmek olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 5 Nisan (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, bankanın en önemli iki görevinin para biriminin istikrarını ve finansal istikrarı sürdürmek olduğunu söyledi.

Yi, Salı günü Beijing'de düzenlediği basın toplantısında, bu iki görevin tamamlanmasının istihdam ve ekonomik büyümeyi teşvik ederek Çin'in modernizasyonuna katkıda bulunacağını vurguladı.

Merkez Bankası Başkanı, para birimi istikrarının korunmasının, fiyatların ve döviz kurunun temel olarak istikrarlı tutulması anlamına geldiğini kaydetti. Yi, buradaki amacın halkın cebindeki paranın değer kaybetmesinin engellenmesi olduğunu dile getirdi.

Yi, bu bağlamda merkez bankasının, temel olarak rezerv zorunluluğu oranlarını düşürerek piyasaya likidite enjekte ettiğini ve faiz oranlarının yönetilmesinde nispeten ihtiyatlı bir yaklaşım benimsediğini belirtti.

Ülkenin makro politikalarının ideal sonuçlar verdiğini kaydeden Yi, Çin'in yıllık bazda tüketici fiyat endeksi geçen yıl yüzde 2 artış gösterirken döviz kurunun son beş yıldır nispeten istikrarlı bir düzeyde tutulduğunu ifade etti.

Merkez Bankası Başkanı, ayrıca finansal istikrarın korunmasının önemini de vurguladı.

Yi, Çin'in faiz oranı, döviz kuru, işsizlik oranı ve diğer önemli ekonomik göstergeleri nispeten makul, koordineli ve istikrarlı halde tutarak, sistemik finansal riskleri büyük oranda engellediğini söyledi.

Yi, makroekonomik düzeyde istikrarın sağlanması için merkez bankasının, yapısal para politikası araçlarını kullanarak ve finansal kurumları teşvik ederek ekonomik büyüme ve istihdam için destek topladığını dile getirdi.