Çin Merkez Bankası'ndan Reel Ekonomiye Daha Güçlü Destek Sözü

BEİJİNG, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası, Çarşamba günü ihtiyatlı para politikasını uygulama ve reel ekonomiye daha fazla destek verme çabalarını artırma taahhüdünde bulundu.

BEİJİNG, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası, Çarşamba günü ihtiyatlı para politikasını uygulama ve reel ekonomiye daha fazla destek verme çabalarını artırma taahhüdünde bulundu.

Çin Merkez Bankası, üçüncü çeyrek para politikası raporunda, daha iyi bir ekonomik performans elde etmek için para arzı ve sosyal finansmanın makul oranda büyümesini sağlayacağını söyledi ancak "taşırma sulaması" olasılığına karşı kapıları kapadı.

Politika ve kalkınma bankalarına, finansal araç kotaları ve yeni eklenen 800 milyar yuanlık (yaklaşık 114 milyar ABD doları) kredi limitini tam olarak kullanmaları talimatı verilirken ticari bankalar, orta ve uzun vadeli kredilerini genişletmeye yönlendirilecek.

Merkez bankası, gelecekte enflasyonun yükselme olasılığını göz önünde tutacağını ve istikrarlı tahıl üretimi ve kararlı bir enerji piyasasını kolaylaştırmak üzere harekete geçeceğini söyledi.

Özellikle ekonominin zayıf halkalarına ve Kovid-19'dan çok etkilenen sektörlere finansal destek sağlanacak ve küçük ve mikro firmalar ile özel işletmelere yönelik krediler de teşvik edilecek.

Merkez bankası, önde gelen gelişmiş ülkelerdeki ekonomik kalkınmaların ve para politikası düzenlemelerinin yayılma etkilerinin de yakından izleneceğini söyledi.

Rapora göre, renminbinin döviz kuru temel olarak makul ve denge düzeyinde istikrarlı kalacak ve sisteme ilişkin hiçbir finansal risk olmaması şeklindeki kırmızı çizgi korunacak.