Çin Merkez Bankası ile Avrupa Merkez Bankası Döviz Swap Anlaşmasını Yeniledi

BEİJİNG, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası Pazartesi günü, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile karşılıklı döviz swap anlaşmasını yenilediğini açıkladı.

Anlaşma 350 milyar yuan (yaklaşık 49,3 milyar ABD doları) veya 45 milyar euro ölçeğine sahip. Çin Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, anlaşma üç yıl geçerli olacak.

Çin Merkez Bankası, yenilemenin ikili finansal işbirliğinin derinleştirilmesine, ticaret ve yatırımların kolaylaştırılmasına ve finans piyasalarının istikrarının korunmasına yardımcı olacağını açıkladı.

Döviz swap anlaşmaları, iki tarafın belirli bir miktarda dövizi önceden belirlenmiş bir kurda takas etmeyi kabul etmeleri anlamına geliyor ve ilgili para birimlerini dalgalanmalara karşı koruyor.