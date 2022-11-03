Çin Merkez Bankası Başkanı: Çin'in Potansiyel Büyüme Oranı Makul Aralıkta Kalacak

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, Çarşamba günü yaptığı açıklamayla ülkenin potansiyel büyüme oranının makul bir aralıkta kalmasının beklendiğini duyurdu.

Arşiv fotoğrafında Çin'in başkenti Beijing'deki Çin Merkez Bankası'nın genel merkez binası görülüyor. (Fotoğraf: Cai Yang/Xinhua)

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, Çarşamba günü yaptığı açıklamayla ülkenin potansiyel büyüme oranının makul bir aralıkta kalmasının beklendiğini duyurdu.

Hong Kong Parasal Otoritesi tarafından düzenlenen Küresel Finans Liderleri Yatırım Zirvesi'ne video bağlantısıyla katılan Yi, bazı zorluk ve aşağı yönlü baskılara rağmen Çin ekonomisinin büyük oranda doğru yolda olduğunu söyledi.

Yi, Çin'in para politikasının, reel ekonomiyi desteklemek üzere uyumlu kaldığını ve finansal piyasanın, kaynakların verimli tahsisini sağladığını dile getirdi.

Yi, merkez bankasının yapısal para politikası araçlarını kullandığını ve tarım, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve yeşil kalkınma gibi kilit önemdeki alanlara finansal destek sağladığını belirtti.

Çin Merkez Bankası'nın sermaye harcamaları ve altyapı yatırımlarını da desteklediğini hatırlatan Yi, bunun etkilerinin dördüncü çeyrekte görüleceğini söyledi.

Yi'nin verdiği bilgilere göre Çin ekonomisinin uzun vadeli temellerinin sağlam olması sayesinde yılın başından bu yana Çin para birimi renminbi (RMB) kuru, bir döviz sepetine karşı nispeten istikrarlı kaldı.

RMB kurunun, makul ve uygun bir düzeyde nispeten istikrarlı kalmaya devam edeceğini söyleyen Yi, RMB'nin satın alma gücünün korunacağını ve değerinin sabit tutulacağını ifade etti.

Yi, konut sektörünün sağlıklı gelişimini desteklemek üzere merkez bankasının, ipotek oranlarında indirime gittiğini, peşin ödemeleri düşürdüğünü ve bitmemiş konut projelerinin zamanında tamamlanması için bankaları müteahhitler için özel bir kredi programı başlatmaya teşvik ettiğini dile getirdi.

Emlak sektöründe satışların ve borçların son dönemde marjinal düzeyde iyileşme gösterdiğini belirten Yi, Çin'de devam eden kentleşme sayesinde konut piyasasının, yumuşak iniş yapmasının ümit edildiğini söyledi.

Merkez Bankası Başkanı, Hong Kong'un ana karayla uluslararası piyasaları birbirine bağlayan önemli bir uluslararası finans merkezi olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurguladı.

Yi, Hong Kong'un ekonomi ve finansal sisteminin, son yıllardaki sarsıntılara rağmen kayda değer bir direnç gösterdiğini ifade etti.

Yi, Hong Kong'un ana kara finansal piyasasıyla bağlantıları, Kuşak ve Yol İnisiyatifi, finans teknolojisi ve yeşil finans kapsamındaki finansman ve yatırımları derinleştirme konusunda büyük potansiyeli olduğunu söyledi.

Yi, Hong Kong'un kalkınmasını destelemek üzere Çin Merkez Bankası'nın, Hong Kong'un hukuka dayalı, açık, kapsayıcı ve olanaklar sunan iş ortamını sürdürmesine ve uluslararası finans merkezi olarak konumunu geliştirmesine yardımcı olmayı sürdüreceğini belirtti.