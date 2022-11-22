Çin Merkez Bankası Başkanı: Çin'in Para Politikası Reel Ekonomiye Güçlü Destek Sağlıyor

BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin'in merkez bankası olan Çin Halk Bankası Başkanı Yi Gang Pazartesi günü, ülkenin para politikasının reel ekonomiye önemli destek sağladığını ve doğru ayarlamalar yapıldığının kanıtlandığını söyledi.

BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin'in merkez bankası olan Çin Halk Bankası Başkanı Yi Gang Pazartesi günü, ülkenin para politikasının reel ekonomiye önemli destek sağladığını ve doğru ayarlamalar yapıldığının kanıtlandığını söyledi.

Yi, Financial Street 2022 Forumu Yıllık Konferansı'nda, Çin ekonomisinin bu yıl zorluklarla ve aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya kaldığını ancak yetkililerin reel ekonomiye daha fazla destek sağlamak amacıyla para politikasını zamanında ayarladıklarını söyledi.

Yi, hızlı politika ayarlaması sayesinde Çin'in ekonomiyi istikrarlı tuttuğunu, dünya genelinde artan enflasyonist baskıya rağmen yurtiçinde fiyat istikrarını koruduğunu, iç ve dış denge arasında hassas bir denge sağladığını belirtti.

Yi Gang, Çin Halk Bankası'nın reel ekonomiye önemli destek sağlarken bilançosunu fazla genişletmediğini, büyümesinin de son beş yılda ortalama yüzde 2,6'lık büyüme oranıyla nispeten istikrarlı kaldığını kaydetti.

Yi, merkez bankasının ayrıca tarıma, küçük ve orta ölçekli işletmelere, özel şirketlere ve arz tarafındaki diğer yapısal zayıf halkalara desteği artırmak için yapısal para politikası araçlarından yararlandığına, finansmanı daha erişilebilir, kullanılabilir ve geri ödenebilir hale getirdiğine dikkat çekti.

Çin Halk Bankası Başkanı Yi Gang, konut piyasasıyla ilgili olarak da bankanın reel konut ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla kredi ve peşinat oranlarını düşürmek gibi politika çözümlerini yerel özelliklere göre uyarladığını söyledi.

Yi, bankanın ayrıca yeşil kalkınmayı teşvik etmek için bir karbon azaltma aracını da piyasaya sürdüğünü söyledi. Piyasa ilkelerine göre çalışan bu araç, finans kurumlarının temiz enerji ile emisyon ve karbon azaltımına odaklanan işletmelere kredi vermesini destekliyor.

Yi'ye göre, Eylül ayı sonu itibarıyla, karbon azaltma için verilen kredi imkanı sayesinde finanse edilen karbon emisyonu azaltımı 80 milyon tonu aştı.