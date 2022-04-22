Çin Merkez Bankası Başkanı: Çin İhtiyatlı Para Politikasını Sürdürecek - Haberler

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Çin Merkez Bankası Başkanı: Çin İhtiyatlı Para Politikasını Sürdürecek

Xinhua - Güncel
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Çin Merkez Bankası Başkanı: Çin İhtiyatlı Para Politikasını Sürdürecek

BOAO, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang'ın Cuma günü yaptığı açıklamaya göre Çin, dış şokların üstesinden gereğince gelmek ve reel ekonomiyi daha iyi desteklemek için ihtiyatlı para politikasına bağlı kalacak.

Yi, Boao Asya Forumu 2022 Yıllık Konferansı'nda video konferans yoluyla yaptığı konuşmada, uluslararası durumdaki belirsizlik, artan enflasyonist baskı ve Kovid-19'un yurtiçinde yeniden canlanması nedeniyle Çin'in önleyici tedbirler aldığını söyledi.

Fiyat istikrarının Çin'in para politikasının en önemli önceliği olduğunu vurgulayan Yi, fiyat istikrarını sağlamak için önceliklerin de tahıl üretimi ve enerji arzı olacağını söyledi.

Yi, "Tahıl üretimi ve enerji arzı istikrarlı kaldığı sürece enflasyon makul bir aralıkta tutulacaktır" dedi.

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Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Enerji, Asya, Güncel, Haberler

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