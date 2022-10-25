Çin Merkez Askeri Komisyonu, Çkp Kongresinin Yol Gösterici İlkelerinin İncelenmesi Gerektiğini Vurguladı

BEİJİNG, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin Merkez Askeri Komisyonu, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin yol gösterici ilkelerinin incelenmesi, tanıtımının yapılması ve uygulanması için düzenlemeler yapmak üzere Salı günü bir toplantı düzenledi.

BEİJİNG, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin Merkez Askeri Komisyonu, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin yol gösterici ilkelerinin incelenmesi, tanıtımının yapılması ve uygulanması için düzenlemeler yapmak üzere Salı günü bir toplantı düzenledi.

ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhang Youxia da toplantıya katıldı ve bir konuşma yaptı.

Zhang, tüm ordunun, ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin yol gösterici ilkelerinin incelenmesi, tanıtımının yapılması ve uygulanmasını şu anda ve gelecekte başlıca siyasi görev olarak dikkate alması gerektiğini söyledi.

Zhang, silahlı kuvvetlerin, reform ve inovasyonu derinleştirmeye devam ederken, Xi Jinping'in orduyu ve askeri hazırlığı güçlendirme ve yeni dönemde savaş yeteneklerini kapsamlı bir şekilde geliştirme konusundaki düşüncesini derinleştirmesi gerektiğini kaydetti.

Toplantı, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve Çin Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcı He Weidong'un başkanlığında gerçekleşti.