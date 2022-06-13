Çin Merkez Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı ile Biraraya Geldi

QİNGDAO, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin Merkez Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı Zhang Youxia, Pazar günü Çin'in doğusunda yer alan kıyı kenti Qingdao'da Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Qamar Javed Bajwa ile biraraya geldi. Zhang, her koşulda stratejik işbirliği ortakları olarak Çin ve Pakistan'ın yakın koordinasyonu sürdürdüklerini ve birbirlerini sıkı bir şekilde desteklediklerini söyledi. Zhang, Çin'in iletişimi ve işbirliğini güçlendirmeye, uygulamaya dönük alışverişleri derinleştirmeye ve Pakistan ile daha yakın ordular arası ilişkiler için çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Bajwa da, iki ülke arasındaki dostluğun sarsılmaz ve kaya gibi dayanıklı olduğunu söyledi. Pakistan'ın, Çin ordusuyla diyaloğu ve koordinasyonu güçlendirmeye, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini yürütmeye, terörist güçlerle savaşmaya ve her iki tarafın çeşitli güvenlik sorunlarıyla başa çıkma kapasitesini artırmaya istekli olduğunu belirten Bajwa, Pakistan'ın iki ülkenin ortak çıkarlarını korumak ve bölgesel barışa katkıda bulunmak için, Çin ile birlikte çalışacağını da sözlerine ekledi.

Xinhua / Güncel