Çin Menşeli Güneş Hücresi Üreticisi, Avusturyalı Enerji Firmasıyla Ortak Oldu

EISENSTADT, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin menşeli güneş hücresi üreticisi Aikosolar ve Avusturya menşeli enerji şirketi Burgenland Enerji, Avusturya'nın Burgenland eyaletinde güneş enerjisi kurulumunu ortaklaşa artırmak adına bir niyet mektubu imzaladı.

EISENSTADT, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin menşeli güneş hücresi üreticisi Aikosolar ve Avusturya menşeli enerji şirketi Burgenland Enerji, Avusturya'nın Burgenland eyaletinde güneş enerjisi kurulumunu ortaklaşa artırmak adına bir niyet mektubu imzaladı.

2009'da kurulan güneş enerjisi çözümleri sağlayıcısı Aikosolar tarafından yapılan basın açıklamasına göre, niyet mektubu Burgenland eyaletinde ortak bir yenilik merkezi ve bir ziyaretçi merkezi inşasının yanı sıra mikro şebekeler, enerji interneti ve karbon nötrlüğü gibi alanlarda araştırma ve geliştirme işbirliğini kapsıyor.

Avusturya'nın Eisenstadt kentinde Pazartesi günü düzenlenen imza töreninde konuşan Aikosolar Başkanı Chen Gang, her iki tarafın da Burgenland'ın sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmesine ve eyaletin karbon nötr hedefine ulaşmasına yardımcı olmak için avantajlarını ve imkanlarını tam olarak kullanacağını söyledi.

Burgenland Enerji CEO'su Stephan Sharma, Xinhua'ya yaptığı açıklamada şirketinin Aikosolar ile işbirliğinin Burgenland'ın karbon nötrlüğü ve enerji bağımsızlığı arayışına katkıda bulunacağını belirtti.

Merkezi Burgenland eyaletinin başkenti Eisenstadt'ta bulunan Burgenland Enerji, Avusturya'nın önde gelen güneş ve rüzgar enerjisi üreticilerinden biri.

Şirket, küresel bir satış ağına sahip olan Aikosolar'ın ürünlerini artık Avrupa'nın yanı sıra Güney Kore, Japonya ve Hindistan gibi Asya ülkelerine de sattığını belirtiyor.