Çin Maslahatgüzarı: Başıboş Bir Balonun Çin-Abd İlişkilerini Yoldan Çıkarmasına İzin Verilmemeli

WASHINGTON, 18 Şubat (Xinhua) -- Washington'daki Çin Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Xu Xueyuan, Cuma günü Washington'ın beklenmedik şekilde ABD hava sahasına giren Çin'e ait insansız sivil hava aracına yönelik tepkisinin aşırı olduğunu belirterek ABD tarafını bu münferit olay yüzünden ikili ilişkilerin yolundan çıkmasına izin vermemeye çağırdı.

Xu, The Washington Post'ta yayımlanan görüş yazısında, Çin'in ABD'yi olayın mahiyeti hakkında (hava aracının meteorolojik araştırma amacıyla kullanıldığı ve ABD hava sahasına kasıtsız olarak girdiği ve sınırlı yönlendirme kapasitesine sahip olduğu) "ciddi doğrulama sonrasında ve en kısa süre içinde" bilgilendirdiğini ve "durumun serinkanlı, profesyonel ve sessiz bir şekilde ele alınmasını istediğini" dile getirdi.

Xu, hava aracının herhangi bir gerçek güvenlik tehdidi oluşturmamasına karşın Amerika'nın hava aracını vurma şeklindeki aşırı tepkisinin (ve Çin'in dünyayı hedefleyen yüksek irtifalı bir gözetleme balonu olduğunu iddia ederek ve altı Çin şirketi ve kuruluşuna yaptırımlar uygulayarak konuyu büyütmeye yönelik hamlelerinin) durumu daha da kötüleştirdiğini söyledi. Xu, "Bu münferit olay, Çin-ABD ilişkilerinde yeni yaralar açtı" ifadelerini kullandı.

Xu yazısında, "İkili ilişkiler, dünyadaki en önemli ve karmaşık şeydir. İki ülke arasındaki ilişkiler hiçbir zaman sorunsuz olmadı, ama sorunlar ortaya çıktığında bunların üstesinden gelmeye yönelik bir süreç hep oldu. İki ülke arasındaki sorunların çoğu, stratejik yanlış algı ve yanlış yargılardan kaynaklanıyor. Hava aracının ABD hava sahasına kazara girişinin neden olduğu sıkıntı bunun bir başka örneğini oluşturuyor" diye yazdı.

"Ancak sorunlardan korkmamak lazım" diyen Xu ekledi: "Önemli olan, iyi niyet ve bu sorunları çözme becerisidir."

Xu, "Bu ikili ilişki, 'tam süreç' yaklaşımını ve büyük resme bakmayı gerektiriyor. Peki büyük resim nedir? Büyük resim, iki ülkenin farklılıklardan çok ortak çıkarlara sahip olduğudur; büyük resim, Çin-ABD ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı olmasının temelde iki ülke ve tüm dünyadaki insanlar için iyi olduğuna yönelik ortak anlayıştır" ifadelerini kullandı.

Xu, "Çin-ABD ilişkileri zorlu bir yola girdiği zaman olgulara saygı duyma ve mantığa dönme cesaret ve erdemini gösterebilmeliyiz. Sansasyonel ve siyasi amaç güden hareketler herkese zarar veriyor. Çin ve ABD, bu balon olayını gerektiği şekilde ele alarak halklarına ve dünyaya, birbirlerini saygı duyabileceklerini ve sorumlu davranarak farklılıklarını yönetip ve cepheleşmeden kaçınabileceklerini gösterebilir" görüşünü savundu.

Xu, "Çin, iki ülke arasında her düzeyde daha fazla diyalog olmasını savunmaktadır. Bu, üç ay önce Bali'deki görüşmede Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Başkan Biden'ın üzerinde uzlaştığı önemli bir anlayıştır. Hem Çin hem de ABD, işbirliğinden kazançlı ve cepheleşmeden zararlı çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Xu yazısında, "ABD'nin Çin'le çalışacağını ve başıboş bir balonun ikili ilişkileri yoldan çıkarmasına izin vermeyeceğini içtenlikle umut ediyoruz. Çin-ABD ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı gelişim yoluna geri dönebilmesi için bu durumun daha fazla yanlış yolda ilerlemesini önleyecek somut adımları sabırsızlıkla bekliyoruz" diye yazdı.