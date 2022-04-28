Çin Mart Ayında Piyasa Varlıklarında Artış Kaydetti

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'de Çarşamba günü yayınlanan resmi verilere göre, ülke geçen ay piyasa varlıklarının sayısında istikrarlı büyüme kaydetti. Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi tarafından düzenlenen basın toplantısında, yeni eklenen piyasa varlıklarının sayısının Mart ayında Çin genelinde bir önceki yıla göre yüzde 19,3 oranında artarak 2,95 milyona ulaştığı bildirildi.

Yeni varlıkların yaklaşık 2,1 milyonunu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artışla özel şirketler oluşturuyor. Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, piyasa varlıklarının genişlemesini desteklemek için lisans prosedürlerinin kolaylaştırıldığını, idari maliyetlerin düşürüldüğünü ve iş hizmetlerinin iyileştirdiğini belirtti. Fikri Mülkiyet Hakları İhlali ve Sahtecilikle Mücadele Ulusal Öncü Grup Ofisi tarafından yayınlanan son rapora göre, Çin'in fikri mülkiyet haklarının korunması alanında ve iş ortamı koşullarında gerçekleştirdiği iyileştirmeler sayesinde son 10 yılda ülkede piyasa varlıklarının sayısı 100 milyon arttı.

Xinhua / Güncel